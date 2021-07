Worte, Fotos und Schaufenster: Kunstaktion in Mühlhausen eröffnet

Mühlhausen. Die Aktion „Kunst im Schaufenster“ wurde am Freitag in Mühlhausen eröffnet. In der Innenstadt schmücken jetzt Kunstwerke leere Schaufenster.

Die Aktion „Kunst im Schaufenster“ wurde am Freitagabend zwar bei regnerischem Wetter, aber mit Live-Musik und guter Stimmung eröffnet. Mit zwei Führungen konnten sich Interessierte ein Bild davon machen, wie leere Schaufenster durch Kunstwerke aller Art zum Blickfang werden.

Zur Ausstellungseröffnung waren auch einige Kunstschaffende zugegen und standen den Besuchern Rede und Antwort.

Unter anderem stellen Birgit Boden und Frank Melech (oben) in der Linsenstraße Textilkunst und Fotocollagen aus. In der ehemaligen Fielmann-Filiale sind Kunstwerke und Skulpturen von Karin Lauberbach (links) und Olaf Meinel zu sehen. Manfred Pilz spielt in einem Schaufenster (unten) in der mittleren Linsenstraße mit Worten.