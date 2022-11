Wunder zur Weihnachtszeit im Unstrut-Hainich-Kreis: Als ich ans Christkind glaubte

Die Weihnachtsmärkte im Unstut-Hainich-Kreis haben geöffnet. Klaus Wuggazer erinnert sich gern an die Wunder, die diese Zeit mit sich bringt.

Klar ist Weihnachten Konsum und Kommerz. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Und Glühwein. Aber dem muss man sich ja nicht besinnungslos hingeben. Zum einen gibt es viele feine, liebevoll gestaltete Märkte, wie am Wochenende eindrucksvoll zu erleben war. Klar, auch da wird ver- und gekauft. Aber das hat einen ganz anderen Charakter als all der Black-Week-Sale-Wahnsinn.

Alle, denen diese Jahreszeit auf den Wecker geht können mit Anarchie kontern: mit tanzenden, batteriebetriebenen Weihnachtsmännern, krassen Motivpullis oder aufblasbaren Riesenrentieren.

Aber Weihnachten ist auch die Zeit der Wunder. Ich selbst glaubte lange ans Christkind, nachdem es mir nach dem Aufsagen eines Gedichts eine Holzeisenbahn mitten ins Wohnzimmer gezaubert hatte. Erst viel später begriff ich, dass in dem Kostüm eine Nachbarsfrau steckte und die Eisenbahn hinter mir unterm Sofa hervorgezogen wurde, als ich mit konzentriertem Rezitieren und starrem Blick auf das elfenhafte Wesen abgelenkt war.

Auch als Weihnachtsmann kann man Magie verbreiten

Die Magie habe ich trotzdem vor vier Jahren weitergegeben, an die Enkelin einer ehemaligen Kollegin. Sie glaubte nach einem kostümierten Besuch meinerseits tatsächlich an mich, also den Weihnachtsmann. Das ist aber noch kein Wunder. Wunder sind eher Geschichten wie die vom Gott, der als Menschlein in einer Krippe geboren wurde und später die erste pazifistische Bewegung der Geschichte gründete. Wegen Jesus wird Weihnachten gefeiert und was wir aus seinen Ideen machten, dafür kann er nichts.

Wir sollten uns also freuen, dass nun eben auch wieder die Zeit der Wunder ist. Bei einem schönen Glühwein.