Wunschbaum-Aktion startet in Mühlhausen

Kindern aus Familien mit finanziellen oder sozialen Problemen einen Weihnachtswunsch zu erfüllen, das ist die Idee hinter der Mühlhäuser Wunschbaumaktion. Trotz Corona haben sich auch in diesem Jahr sechs soziale Einrichtungen Gedanken gemacht, wie sie die Tradition fortsetzen. Ab Dienstag, 17. November, startet die Wunschzettel-Phase.

Kinder haben dann die Möglichkeit, ihre Wünsche bis zu einem Wert von 20 Euro sowie ihren Namen auf einen dafür bereitgestellten Zettel zu schreiben, erklärt Isabell Schmauch vom Projekt Thinka. Daneben beteiligen sich auch das Mehrgenerationenhaus, das Stadtteilprojekt, die Jugendkirche und die Awo-Fachstelle Migration an der Aktion. Wer dort seine Wünsche abgeben möchte, muss sich vorher auf einer Internetseite einen Termin besorgen. Wegen der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sei das nicht anders möglich, so Schmauch. Eine persönliche Terminvergabe erfolgt beim Jugendprojekt Boje, das ebenfalls mitmacht, während der Öffnungszeiten.

Seit 2016 gibt es die Wunschbäume in Mühlhausen. Im ersten Jahr waren es noch 100, im vergangenen Jahr bereits 250 und diesmal sollen es 300 Wünsche sein, die erfüllt werden. Die reichen von einer Brotbüchse bis hin zu Gesellschaftsspielen und Kleidung, weiß Isabell Schmauch. Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), der gemeinsam mit Superintendent Andreas Piontek die Schirmherrschaft übernimmt, weiß von Torwart-Handschuhen zu berichten, die er selbst als Pate verschenkte. Voraussichtlich ab 1. Dezember haben Paten die Möglichkeit, sich in den Einrichtungen Kinderwünsche auszusuchen, die anschließend erfüllen wollen. Piontek und Bruns sagten, sie seien froh über kreative Ideen wie diese, die in schwierigen Zeiten das soziale Miteinander aufrecht erhalten.

Alldings wird es in diesem Jahr keine große Feier geben können, weshalb die Einrichtungen die Geschenkeausgabe in kleinem Rahmen planen.

Terminvereinbarung und Informationen unter www.wunschbaum-mhl.de