Zählung mobilitätseingeschränkter Fahrgäste in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Regionalbus Gesellschaft erfasst den Anteil an mobilitätseingeschränkten Fahrgästen in Mühlhausen. Dabei werden auch einige Fragen gestellt.

Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste in den Stadtbus-Linien in Mühlhausen können von Montag, 27. Februar, bis Sonntag, 19. März, Teil einer ersten Zählung der hiesigen Regionalbus Gesellschaft werden. In diesem Zeitraum wird stichprobenartig der Anteil an mobilitätseingeschränkten Fahrgästen in den Mühlhäuser Stadtbus-Linien erfasst. In den Bussen werden dabei die Fahrgäste auch nach ihrer genutzten Fahrscheinart befragt. Die Interviewer werden sich den Fahrgästen gegenüber entsprechend ausweisen.

Weitere Informationen können telefonisch bei der Regionalbus Gesellschaft erfragt werden unter 03601 / 40865225 oder online unter www.regionalbus.de abgerufen werden.