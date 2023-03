Zahl der Einbrüche in Mühlhausen steigt: Diese Tipps gibt die Polizei

Mühlhausen. Einbrecher versuchen immer häufiger, in Wohnungen und Häuser in Mühlhausen einzubrechen. Auch wenn der oder die Täter nichts mitnehmen, wird häufig ein enormer Sachschaden verursacht.

Seit Herbst 2022 häufen sich im Stadtgebiet von Mühlhausen Einbrüche und versuchte Einbrüche. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Auch wenn der oder die Täter nichts mitnehmen, wird häufig ein enormer Sachschaden verursacht.

Die Polizei in Mühlhausen ermittelt auf Hochtouren. Oft seien die Polizisten dabei auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Es sei wichtig, dass sich Zeugen melden, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe von Geschäften, Firmen oder Praxen auffallen, teilt die Polizei mit. Dabei gewinnen auch Fotos oder Videoaufzeichnungen an Bedeutung, die für die weiteren Ermittlungen enorm wichtig sein könnten.

Auch Mitteilungen aus dem Gespräch heraus, in denen über geplante Einbrüche oder bereits getätigte Einbrüche berichtet wird, sollten umgehend der Polizei gemeldet werden. Jede noch so kleine Wahrnehmung kann als heiße Spur dienen. Nicht jeder Einbruch wird von einem Profi verübt. Oft sind es Täter, die eine günstige Gelegenheit abwarten und diese dann nutzen.

Beratung zum Thema Einbruchsschutz

Die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen bietet nach vorherige Absprache eine persönliche Beratung zum Thema Einbruchsschutz an und gibt wertvolle Hinweise auch zur mechanischen Sicherung von Fenstern und Türen. Polizeihauptkommissar Steffen Ritschel ist unter der Telefonnummer 03631/961504 oder unter beratungsstelle.nordhausen@polizei.thueringen.de für Terminabsprachen erreichbar.

Weiterführende Hinweise sind im Internet unter www.k-einbruch.de abrufbar.

Einfache Verhaltensweisen, wie das Haustürabschließen, keinen Ersatzschlüssel unter einen Abtreter vor dem Haus ablegen, Fenster bei Abwesenheit verriegeln, Einstiegsmöglichkeiten über Mülltonnen verhindern oder Hinweise für eine Abwesenheit geben sollten nach Angaben der Polizei selbstverständlich sein.

