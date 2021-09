Zahl der Infizierten im Unstrut-Hainich-Kreis steigt

Unstrut-Hainich-Kreis. Elf neue Fälle wurden über das Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis gemeldet.

Mit dem Ferienende kommt das Corona-Geschehen im Kreis in Bewegung. In einer Woche stieg die Zahl aktuell Infizierten von drei auf 21. Am Wochenende gab es allein elf neue Fälle. Zwei Betroffene müssen laut Gesundheitsamt stationär behandelt werden.

In Quarantäne sind derzeit 69 Menschen. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg deutlich auf etwa 20. Genauere Angaben waren am Montag wegen Datenübertragungsproblemen zwischen Kreis und Robert-Koch-Institut nicht möglich.