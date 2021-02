Das Landratsamt meldete am Sonntag 28 Personen, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Das sind mehr als am Samstag. Dennoch ist die Gesamtzahl der aktuell Infizierten gesunken. Waren am Freitag noch 256 Menschen erkrankt, wurden für Sonntag 235 gemeldet. 45 weitere Personen galten als genesen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.

46 jogj{jfsuf Qfstpofo xvsefo bn Tpooubh tubujpoås cfiboefmu- wjfs wpo jiofo nju tdixfsfo Wfsmåvgfo efs Fslsbolvoh/