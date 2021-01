Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten.

Zahl der Infizierten sinkt im Unstrut-Hainich-Kreis - auch in Pflegeheimen

Rund 50 Menschen weniger als am Vortag meldet das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis am Donnerstag als nachgewiesen mit Covid infiziert – insgesamt 405 Menschen. Corona-Blog: Thüringen gibt Millionen Gratis-Masken aus – Erfurts OB unzufrieden mit Corona-Verordnung

Einen starken Rückgang gab es auch unter den infizierten Bewohnern von Pflegeheimen auf 65 (Vortag 127) und den infizierten Mitarbeitern auf nun 27 (Vortag 33 Mitarbeiter). Zwei weitere Todesfälle wurden von der Kreisverwaltung gemeldet. Damit starben seit Pandemiebeginn 150 Menschen mit dem Virus.

56 Infizierte werden in einem Krankenhaus behandelt, es gibt einen schweren Verlauf, heißt der Statistik. 911 Menschen befinden sich wegen einer Infektion oder eines Kontakts mit einem Infizierten in Quarantäne, rund 60 weniger als am Mittwoch vermeldet.