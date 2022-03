Zauber der Travestie in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Revue „Zauber der Travestie“ kommt am 19. März nach Bad Langensalza.

Die Revue „Zauber der Travestie“ gastiert am Samstag, 19. März, im Kultur-und Kongresszentrum in Bad Langensalza. Mit dabei sind namhafte Künstler aus den bekanntesten Kabaretts in Deutschland, die das Publikum einladen, in die Welt der Travestie einzutauchen. Die Revue beginnt um 20 Uhr, der Einlass erfolgt bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation und im Ticketshop Thüringen.