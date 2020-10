Zentraler Gottesdienst in Höngeda fällt aus

Höngeda. Wegen der Corona-Pandemie fällt der Gottesdienst zum Reformationsgedenken in Höngeda in diesem Jahr aus.

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen im Unstrut-Hainich-Kreis wird der zentrale Gottesdienst zum Reformationsgedenken in Höngeda abgesagt. Wie Pfarrer Matthias Reißland mitteilt, hat man sich auch in Rücksprache mit Superintendent Andreas Piontek dazu entschlossen, den zur Tradition gewordenen Gottesdienst in diesem Jahr ausfallen zu lassen, zu dem auch die Kirchgemeinden aus Bollstedt, Seebach und Grabe eingeladen waren. Der Gottesdienst sollte ursprünglich am kommenden Sonntag, 1. November, um 10.30 Uhr in der St.-Cyriakus-Kirche in Höngeda stattfinden.