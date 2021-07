Zeugnisausgabe im Christus-Pavillon

Nottertal-Heilinger Höhen. Am Schlotheimer Gymnasium absolvierten Noa-Louise Vollrath, Jonas Engicht und Jule Grahmann als Jahrgangsbeste ihr Abitur.

Trotz Online- und Wechselunterricht absolvierten Schülerinnen und Schüler des Seiler-Gymnasiums in Schlotheim ihr Abitur. Wie Schulleiterin Daniela Vogt mitteilte, hat Jonas Engicht mit einem Notendurchschnitt von 1,0 sein Abitur als Jahrgangsbester abgelegt – gefolgt von den Schülerinnen Jule Grahmann und Noa Vollrath.

Die Abiturfeier konnte trotz der Pandemie in einem würdigen Rahmen im Christus-Pavillon des Klosters Volkenroda gefeiert werden. Mit Stolz blicke die Schulleiterin auf die zwei Oberstufenjahre zurück. „Unsere Schülerinnen und Schüler mussten sehr viel mehr an Eigenständigkeit und digitalem Lernen leisten. Damit konnten ihre Studierfähigkeiten noch stärker geschult werden“, so Vogt.