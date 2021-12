Zu Besuch bei den Wildkatzen in Hütscheroda

Hütscheroda. Wer das Wildkatzendorf besucht, kann über die Namen der Luchskinder abstimmen.

Wer bis zum 30. Dezember ins Wildkatzendorf nach Hütscheroda kommt, kann über die Namen der Luchskinder abstimmen, die in diesem Jahr geboren wurden. Wie es in einer Mitteilung heißt, stehen für die zwei Weibchen die Vorschläge Finja, Alva, Freya und Tarja zur Auswahl, für das Männchen Milan und Norik. Am 30. Dezember gegen 14 Uhr soll dann das Ergebnis verkündet werden.

Das Wildkatzendorf ist am Wochenende und ab dem 21. Dezember bis Jahresende täglich von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. An Heiligabend und Silvester ist das Gelände geschlossen.

Aktuell gilt für den Besuch die 2G-Regel. Kinder bis sechs Jahre sind ausgenommen, für Kinder im Schulalter reicht ein aktueller negativer Corona-Test.