Zu Gast bei uns

Ganz bestimmt kennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, diesen Gast. Gefühlt ist immer einer mehr mit dabei. Auch an Ihrem Tisch beim Essen. Auf dem Sofa vor dem Fernseher sowieso. Oder beim Gespräch um die Ecke und auf dem Markt. Dieser unsichtbare Gast.

Niemand hat ihn eingeladen. Keiner öffnete die Tür für ihn. Aber er ist da. Er denkt mit. Er spricht mit, fühlt und empfindet mit. Ist zu einem Teil unseres Lebens geworden.

Mal heißt er Fallzahlen. Ein anderes Mal Spritze. Sein Name wechselt und ist manchmal nicht leicht auszusprechen: Inzidenzwert. Wenn es schnell gehen soll wird auch abgekürzt. R-Wert. Wir sind unterschiedliche Menschen. Und so haben wir auch andere ungebetenen Gäste, die bei uns Platz finden.

Wie betreuen wir die Kinder? Wird der Schulabschluss für eine Ausbildung, einen Studienplatz reichen? Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Können wir den Kredit bezahlen? Bleibe ich gesund? Wie schon erwähnt: Gefühlt sitzt immer einer mehr mit am Tisch bei uns.

Wir können diesen Gast nicht ausladen, ihm die Tür weisen. Die beste Alarmanlage hilft nichts, um ihn fernzuhalten. Auch wenn wir Türen und Fenster geschlossen haben: Dieser Gast findet den Weg zu uns.

Tour durch Mühlhausen von Wohnung zu Wohnung

Am 29. November im vergangenen Jahr haben sich drei auf den Weg gemacht. Sie sind in der Petri-Kirche in Mühlhausen gestartet und wollten dreieinhalb Wochen Menschen in Mühlhausen besuchen. Bei und mit ihnen einen Tag und eine Nacht verbringen. Das waren ein Esel, Josef und Maria. Drei Holzfiguren, die in einem kleinen Köfferchen verpackt waren.

In der Adventszeit starten wir seit ein paar Jahren diese Aktion. Gesucht werden Menschen, die Koffer und Figuren an sich nehmen, ein Quartier für eine Nacht gewähren und alles am nächsten Tag weitergeben. Immer ist dies ein unverhoffter und unangekündigter Besuch. Eine Herausforderung vielleicht. Wen frage ich? Wem vertraue ich das Paket an? Wer macht da mit?

In die Sorgen mischt sich Hoffnung

Für mich ist diese Aktion eine Hoffnungsgeschichte. Sich einzulassen auf eine Störung des Alltags.

Durch diese ungebetenen Gäste geschieht etwas. Mit dem Koffer, mit den Figuren kommen Fragen ins Haus. Wie war das damals? Wo sind sie untergekommen? Wer sucht heute bei uns ein Quartier? Ein Zuhause? Bei wem kann ich klingeln, um die Gäste wieder weiterzugeben? Es ist spannend, das Reisetagebuch zu lesen.

Alles in allem ist diese Besuchstour die Gegengeschichte zu dem ungebetenen Gast. Sie ist ein Beispiel für eine heilsame Unterbrechung. In das immer Gleiche des Sorgens und Klagens platzt Neues und Hoffnungsvolles. Unvorhergesehen geschieht Begegnung. Von Menschen und Ideen. Trotz Abstand und Kontaktreduzierung.

Das ist ein Perspektivwechsel. Da begegnet uns Gott. So etwas wünsche ich Ihnen für das Jahr 2021. Ihr Tobias Krüger, Petripfarrer in Mühlhausen.

(Tobias Krüger ist Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Mühlhausen.)