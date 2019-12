Zu Silvester als Barkeeper in der Schweiz

Hausgemachter Mandarinensirup mit Waldmeister, gesalzene Grapefruit-Limonade und dazu Ungava Gin aus dem Norden Kanadas, etwas Amaretto, Supasawa sowie ein Schuss Cointreau. Und fertig war der Cocktail „Figlio De Sole“ (deutsch: Sohn der Sonne), mit dem sich Marc Uthe aus Heyerode bei den jüngst stattgefundenen Swiss Cocktail Championships 2019 der Schweizer Barkeeper Union (SBU) den ersten Platz im Aspirantencup sicherte. Damit verbunden ist der Gewinn des Peter-Roth-Preises, der für einen beliebten Schweizer Cocktailmeister steht.

„Der zweite Platz im vorigen Jahr war für mich Ansporn, jetzt nochmals mitzumachen“, sagt der 32-jährige Heyeröder aus dem Hotel Bellevue Palace in Bern. „Alles muss perfekt sein und auf den Punkt stimmen.“ Denn es galt, innerhalb von sechs Minuten fünf gleiche Cocktails auf der Bühne zu mixen, jeweils mit einer marinierten Alge mit Amaretto, Mandarine und Yuzu zu dekorieren und anschließend dem Publikum zu servieren.

Der preisgekrönte Cocktail „Figlio De Sole“ (deutsch: Sohn der Sonne. Foto: Marc Uthe

So holte sich Marc Uthe unter rund 20 Mitbewerbern den Titel, um als Aspirant dann in die nächst höheren Kategorien aufsteigen zu können. Dotiert ist der Preis übrigens mit einem zweiwöchigen Besuch der internationalen Cocktailschule in Singapur im nächsten Sommer.

Zu Silvester wird der junge Heyeröder wieder an der Bar des renommierten Hotels direkt neben dem Bundeshaus in Bern stehen, um Politprominenz der Schweiz sowie Gästen aus aller Welt neben den beliebten Cocktailklassikern vielleicht noch einen geballten Weihnachtswinter-Power im Punschglas oder einen Polar Crush zu mixen und zu kredenzen.

Persönlich empfiehlt der Schweizer Aspiranten-Champion aus dem Südeichsfeld den Cocktail „La vie est Belle 98“ (deutsch: Das Leben ist wunderschön) mit Calvados, Rosemary Tonic und weiteren Zutaten, die ein typisch winterliches Aroma versprühen.

Als gelernter Hotelfachmann und erfolgreicher Barkeeper arbeitet Marc Uthe bereits seit sieben Jahren in dem Berner Luxushotel, wo er auch schon an so manchem Staatsbankett mitgewirkt hat. Von dem Thunersee und den Alpen vor der Haustür würden täglich wunderbare Energien ausgehen, schwärmt der Eichsfelder. Weil er in der Schweiz mit allem sehr zufrieden sei, will er in zwei Jahren dann die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen.