Zukunft von Mittelsömmerns Drei-Seiten-Hof wieder offen

Der Verkauf des Drei-Seiten-Hofs am Schenksberg 61 in Mittelsömmern ist gescheitert. „Nun müssen wir uns Gedanken machen, wie wir weiter verfahren“, sagt Bürgermeister Lutz Kalmus (parteilos). Der Interessent war aus privaten Gründen vom Kauf zurückgetreten.

Der Gemeinderat hob daher in seiner jüngsten Sitzung den Beschluss für den Verkauf wieder auf. Laut Kalmus ist noch offen, ob der Hof wieder mit der Mindestsumme von 49.000 Euro zum Verkauf angeboten werden soll.

Über die Zukunft des Gebäudes am Schenksberg 61 war im Ort lange heiß debattiert worden. Der Traditions- und Kulturpflegeverein hatte Pläne, den einstigen Bauernhof zu erhalten und zu einer Landherberge umzubauen. Denn im Umfeld des Edelhofs, wo zahlreiche Feiern stattfinden, gibt es Bedarf an Unterkünften. Doch wie Lutz Kalmus informiert, habe der Verein gehofft, das Gebäude als Schenkung zu erhalten, was wegen der knappen Haushaltskasse der Gemeinde nicht machbar sei.

Vor Kalmus’ Amtszeit hatte die Gemeinde das Haus samt Grundstück gekauft, um eine Herberge zu errichten. Doch wegen der hohen Kosten wurde das Projekt auf Eis gelegt. Für den Kauf hatte Mittelsömmern Fördermittel erhalten.

Kalmus vermutet, dass die Fördergelder bei einem Verkauf zurückgezahlt werden müssen. Doch den Erhalt des Hofs kann sich die Gemeinde nicht leisten. „Wir haben schon den Edelhof, der uns fast auffrisst“, verweist der Bürgermeister auf den denkmalgeschützten Fachwerkbau, dessen Unterhalt die Gemeinde jährlich rund 10.000 Euro kostet.

Ziel sei daher, eine kostenneutrale Lösung. Denn der Drei-Seiten-Hof ist marode, eine Zeit lang hatte Mittelsömmern daher einen Abriss erwogen. Dafür waren auch bereits Fördergelder in Aussicht gestellt worden. Die Fläche sollte dann als Parkplatz und für Feste oder den Weihnachtsmarkt genutzt werden.