Zum Tage: Asche auf das Haupt

Michael Turbiasz ist katholischer Klinikseelsorger in Mühlhausen, am ökumenischen Hainich-Klinikum in Mühlhausen.

Michael Turbiasz, Klinikseelsorger am Ökumenischen Hainich-Klinikum Mühlhausen, meint: Jeder und jede von uns kann Frieden schließen, mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen, mit Gott.

Aschermittwoch begann für die christlichen Kirchen mit der österlichen Bußzeit – auch Fastenzeit genannt – die Vorbereitung aufs Osterfest. In der katholischen Kirche geschieht das mit dem Auflegen des Aschekreuzes. Die Gläubigen lassen sich mit der Asche aus den verbrannten Palmzweigen des Palmsonntags ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, als Symbol und äußeres Zeichen dafür, dass sie in den kommenden 40 Tagen bewusst auf ihr Leben schauen und sich fragen wollen, wo es in ihrer Beziehung zu Gott und den Menschen klemmt und hapert.

Schauen wir auf unsere Welt und Gesellschaft, hapert es gewaltig in den Beziehungen der Menschen und gar von ganzen Völkern. Der Krieg in der Ukraine lässt anscheinend vergessen, dass manche Menschen in unserem Land in den vergangenen Monaten oft mit Gewalt und Drohung ihr vermeintliches Recht auf Freiheit bei Spaziergängen und Demonstrationen lauthals eingefordert haben. Der russische Präsident wähnt sich im Recht, ein ganzes Volk und Land erobern und unterwerfen zu dürfen und riskiert damit, den Frieden weltweit zu gefährden.

Gott sei Dank gibt es viele Menschen, die die Botschaft Jesu verinnerlicht haben, ob bewusst oder unbewusst: „Selig sind die Friedfertigen, die Gerechten und Sanftmütigen!“ (Matthäus 5,3ff) Sie zeigen es, indem sie sich den Schreihälsen entgegenstellen, zu Hunderttausenden friedlich gegen den Krieg demonstrieren oder ganz praktische Hilfe den leidenden Menschen in der Ukraine und den Kriegsflüchtlingen bieten. Menschen wie ihnen spricht Jesus sogar das Himmelreich zu.

Nutzen wir die Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest und streuen wir uns „Asche auf das Haupt“, denn jeder und jede von uns kann und wird etwas finden, wo es gerade in der Beziehung zu Gott und den Mitmenschen nicht so gut läuft. Jeder und jede von uns kann Frieden schließen, mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen, mit Gott. Dazu lädt uns die österliche Bußzeit ein.