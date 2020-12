Zum Tage: Ein anderer Sommer, ein anderes Jahr…

Hätten Sie mich zum Jahreswechsels 2019/ 2020 gefragt, wie 2020 wird, hätte ich mit Sicherheit geantwortet: turbulent!

Der Wiedereinstieg ins Berufsleben nach fast zweijähriger Elternzeit an einer neuen Dienststelle, die Einschulung unseres ersten Kindes und die Eingewöhnung unseres zweiten Kindes in der Kita standen an: viele Umbrüche in kurzer Zeit. Dachte ich.

Doch dann brach Covid-19 im Frühling über uns alle hinein und alles war anders. Die Band Silbermond beschreibt das Jahr 2020 in ihrem aktuellen Song „Ein anderer Sommer“ meiner Meinung nach sehr treffend: „kopfüber, seltsam, nichts wie es war…“.

Ja, 2020 hat uns auf verschiedene Arten erschüttert: Die schier immer weiter wachsende Wirtschaftskraft ist eingebrochen. Tagtäglich kämpfen Ärzte- und Pflegepersonal an den Grenzen ihrer Belastbarkeit – trotz modernster Medizintechnik und auch der Zusammenhalt der Menschen ist in der Pandemie auf eine sehr harte Probe gestellt worden. Der Beginn einer harten Zeit, die es vermutlich in die Geschichtsbücher kommender Generationen schafft.

Doch wenn wir in der Rückschau auf das vergangene Jahr nur das Schlechte sehen, schauen wir nicht richtig hin. Denn 2020 ist vor allem eines: das Jahr des anderen. Solidarisierungsaktionen, das kurze „bleib(t) gesund!“ am Ende eines kurzen Gesprächs und die liebende Sorge um die uns unvertrauten Menschen im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis haben dies immer wieder sichtbar werden lassen. Um mit einem Bild zu sprechen: Die Pflanze der Mitmenschlichkeit, der Nächstenliebe ist in diesem Jahr ein gutes Stück gewachsen.

Und was bleibt mit Blick auf das kommende Jahr 2021? Hoffnung!

Hoffnung, dass die Pflanze der Mitmenschlichkeit weiter erstarkt und die Einsicht der Menschen: wir schaffen es nur gemeinsam die Pandemie und ihre Folgen zu bewältigen. Hoffnung, dass ein nachhaltiger Umgang mit der Pandemie gefunden wird. Hoffnung, dass die Impfungen Schutz bieten und keine Nachwirkungen/ Spätfolgen mit sich bringen. Hoffnung, dass die Dankbarkeit bleibt, ein geliebter Mensch zu sein. Hoffnung, dass Gott uns im Jahr 2021 Kraft schenken möge, die vor uns liegenden Herausforderungen anzunehmen und die Ausdauer, nicht mutlos zu werden – dass Gott diese Hoffnung erfüllt, belegen die vielfältigen biblischen Erzählungen des Alten und Neuen Testaments, die Gott als einen mit-den Menschen-gehenden-Gott beschreiben.