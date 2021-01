Zum Tage: Man sieht nur mit dem Herzen gut

Mühlhausen. Hinter uns liegt ein völlig ungewöhnlicher Jahreswechsel mit einem Jahresrückblick, den es so noch nicht gab. Große Silvesterfeierlichkeiten konnten nicht stattfinden. Im Jahr 2020 brach die Corona-Pandemie über uns herein. Diese Zeit verunsichert, erschüttert und verängstigt viele Menschen und lässt manch eine oder einen genervt zurück.

Noch mehr als sonst zu Jahresbeginn liegt die persönliche und gesellschaftliche Zukunft im Ungewissen. Viele schauen mit bangem Blick in das neue Jahr. Werden wir 2021 zu einer wie auch immer gearteten Normalität zurückfinden oder wird alles ganz anders? Wie wird es wohl werden?

Viele denken: Wen kümmert es, wie es mir geht? Ratlosigkeit breitet sich aus. In diese unsere Situation hinein spricht mich die biblische Jahreslosung für 2021 aus dem Lukas-Evangelium besonders an: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Ein Mut machendes Wort ist das. Grundsätzlich hat es etwas mit Gott und dem Glauben zu tun. Es fordert uns zum Mitempfinden auf.

In den letzten Wochen und Monaten habe ich das immer wieder erlebt: Menschen haben sich in Pflegeheimen und Krankenhäusern für ihre Mitmenschen eingesetzt. Aber auch in den Nachbarschaften und Gemeinden werden kreative Hilfen möglich gemacht. Zum Beispiel verteilt eine Mitbewohnerin in einem altengerechten Wohnhaus an alle Bewohner Wichtelpäckchen oder Gastwirte kochen zweimal in der Woche eine Mahlzeit für Menschen im Neubaugebiet ein Essen.

Diese Nachbarschaftshilfe kommt an. Oder es werden Menschen aktiv und lassen das Restaurant des Herzens nicht ausfallen, sondern gestalten es so, dass Menschen sich ein Mittagessen abholen können. Die Corona-Zeit ist auch eine Zeit gelebter Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, da steckt das Wort Herz drin.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“, schreibt Exupery in seinem kleinen Prinzen. Was aber ist, wenn unser Herz blind oder blind geworden ist, blind für den Nächsten? Ich denke, blind werden unsere Herzen, wenn sie voll Neid, voll Missgunst, voll Angst sind. Blind werden unsere Herzen, wenn sie voll Unverständnis und Hass sind. Blind werden unsere Herzen, wenn wir die Fehler immer nur bei allen anderen suchen. Sehende Herzen dagegen fragen den oder die Andere: Was brauchst du? Sehende Herzen fragen: Wer bist du? Was glaubst du? Wie geht es dir? Wie lebst du?

Dass sich 2021 Herzen öffnen, das wünsche ich uns allen. So können wir Barmherzigkeit auf Augenhöhe leben. Im Blick auf die ungewisse Zukunft gibt es für mich nichts Besseres und Wichtigeres. Ihnen allen wünsche ich alles Gute für 2021.