Zum Tage: Wohin kämen wir?

Friedrich Berger ist Pfarrer im kirchlichen Projekt Erprobungsraum in Bad Langensalza.

Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge, um einmal zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge.

Diese Worte von Kurt Marti regen an. Sie fordern heraus, nicht in Bedenken und Befürchtungen zu erstarren, sondern zu erforschen, auszuprobieren und zu wagen. In vielen seiner Texte konnte Kurt Marti mit Sanftheit und Radikalität zugleich, zu einem fröhlichen Entdecken und Gestalten der Lebenswelt ermutigen.

Heute vor einhundert Jahren wurde Kurt Marti in Bern geboren. Er lebte in der Schweiz, arbeitete als Pfarrer und Schriftsteller und starb 2017 im Alter von 96 Jahren. Mit seinem feinen Blick für die kleinen Dinge der Welt hat er dem Besonderen Raum gegeben. Mit messerscharfen, enthüllenden Worten trat er überdies für einen bewussten Umgang mit der Schöpfung ein.

Die Freude am Entdecken und neu verstehen, die Kurt Marti uns auch nach seinem Tod vermittelt, tut mir gerade auch jetzt unheimlich gut. Sie befreit den Blick von ständiger Fixierung auf das Unmögliche und lässt mich das weite, offene Feld sehen.

„Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir,“ heißt es beim Propheten Jesaja im 60. Kapitel. Und der Satz gibt mir ein Gespür dafür, dass Gott bei all den Erkundungen und Neuaufbrüchen und dem Beschreiten bisher nicht beschrittener Wege dabei ist und begleitet.

Wohin wir kommen, wenn wir aufbrechen, lässt sich nicht sicher sagen. Dass Gott da sein wird und wirkt, dessen bin ich mir gewiss.

Im Moment wünschen sich viele Menschen die alte Normalität zurück. Vielleicht gelingt es aber auch gerade jetzt, hier und da neue Pfade ausfindig zu machen und Schritte zu gehen, die andere Perspektiven auf das Leben zulassen.

Gott schenke uns die Geduld, den richtigen Moment zum Losgehen zu erfassen und den Mut, neugierige Schritte ins Ungewisse zu tun. Wohin wir also kämen? Ich glaube ins Staunen.