Zurück zur alten Wirkungsstätte in Mühlhausen

Es ist ein schwerer Stoff, dem sich Anna Mangelsdorf und ihre Mitstreiterinnen in ihrem Kunstprojekt „Die Arachnide“ widmen. Es geht um die Erinnerungen von heute Erwachsenen an ihre Kindheit mit ihren suchtkranken Eltern. Die Künstlerin hat dafür in den letzten drei Jahren Biografien Betroffener studiert und Erinnerungen gesammelt, wie sie sagt. Sie sind Grundlage für eine szenische Lesung, die nun in Mühlhausen erstmals aufgeführt wurde. Auch Regie und Projektleitung liegen in der Hand der 29-Jährigen gebürtigen Mühlhäuserin.

„Wir wollten mit der Premiere an unsere alte Wirkungsstätte zurückkommen“, sagt sie. In der Theaterwerkstatt 3K hatten sie und Malu von Marschall ihre ersten Bühnenerfahrungen gesammelt. Es sei der damalige Leiter Bernhard Ohnesorge gewesen, der sie für das Theater begeisterte, sagt Anna Mangelsdorf. Mit 14 Jahren kam sie zu 3K, begann mit dem Spielen. Heute lebt sie in Leipzig, führt Regie für Theaterstücke, Film und Fashionshows.

Malu von Marschall obliegt die Projektkoordination. Die Ausbildung zur Bürokauffrau und ihre Erfahrung im Veranstaltungsmanagement helfen dabei. Mittlerweile studiert die 28-Jährige Kulturwissenschaften in Hildesheim. „Ich versuche, das Chaos in Bahnen zu lenken“, sagt sie mit Blick zu ihrer „besten Freundin“ Anna.

Die zu einer Biografie verarbeiteten Geschichten dienen auch für weitere Kunstformen, mit denen sich das fünfköpfige Team beschäftigt, zu dem auch Schauspielerin Rebekka Köbernick, ebenfalls mit Mühlhäuser Wurzeln, Anna Karolina Kaczmarczyk (Malerei) und Anne Hirsch (Kultur- und Medienpädagogin) gehören. Das Ganze ist ein Dauerprojekt. Neben der Lesung ist bereits ein Comic entstanden. Geplant sind Hörspiel, Theaterstück, Film und Workshops, die auch in der Prävention beziehungsweise Traumabewältigung eingesetzt werden sollen. Während der Lesung sind Pädagogen anwesend, um seelische Erste Hilfe leisten zu können.

Weitere Infos online unter: die-arachnide.de