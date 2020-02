Zustand der Mühlhäuser Feuerwache soll analysiert werden

Die Haushaltsdebatte hat aus Sicht von Alexander Wettig aus der Fraktion von CDU und Freien Wählern gezeigt, dass die Themen Feuerwehr und Feuerwache die Stadträte bewegen. Deshalb solle eine Arbeitsgruppe „Feuerwehr/Feuerwache“ gegründet werden. Die hat zum Ziel, den Ist-Zustand zu erfassen. Wettig wird die Beschlussvorlage auf der Stadtratssitzung am 5. März (ab 18 Uhr in der Brotlaube) einbringen.

Nach seiner Vorstellung sollen der Arbeitsgruppe angehören: Vertreter der Stadtverwaltung, der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr, der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft und der Stadtratsfraktionen.

Schon auf der Februar-Sitzung war es der CDU um eine Arbeitsgruppe „neue Feuerwehr“ gegangen. Wettig wollte die geplante Investition für eine Schwarz-Weiß-Trennung der Feuerwehr, die laut Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) von der Unfallkasse gefordert wird, sperren – und zwar so lange, bis eine Arbeitsgruppe geprüft hat, wie die Feuerwache am Bastmarkt fit gemacht werden kann für die Zukunft. Wettig meint: „Die Wache braucht einen Umbau.“ Wenngleich sein Sperrvermerk keine Ratsmehrheit fand, so stand für Wettig schon an jenem Abend fest, die Gründung der Arbeitsgruppe voranzutreiben.