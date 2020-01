Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwanzigzwanzig ist da

2020 – jetzt ist es da: Zwanzigzwanzig. Das schreibt und sagt sich gut. Die ersten Tage im neuen Jahr haben immer diesen Zauber des Neuen. So etwas Verheißungsvolles liegt da in der Luft, als würde mir neue Zeit geschenkt, ein Jahr frische, unverbrauchte Zeit.

2020 – „Wird´s besser? Wird´s schlimmer? fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, das Leben ist immer lebensgefährlich“, so beschrieb Erich Kästner diese Zeit zu Beginn eines neuen Jahres.

Vielleicht blicken Sie noch etwas ungläubig auf das neue Jahr. Vielleicht vermissen Sie auch diesen Zauber des Neuen, weil das Alte Sie schon wieder eingeholt hat. Wie wird es werden, dieses Jahr 2020? Wird es gut gehen im Großen wie im Kleinen? Wie geht es mit dem Klimawandel, mit dem Brexit, mit Donald Trump, mit den Geflüchteten, mit der Seenotrettung, mit den kriegerischen Bedrohungen, mit den Parteien, mit den Regierungen weiter?

Manches ist da nicht verheißungsvoll. Ich hätte es gern anders. „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ lautet das biblische Wort für 2020. Das ist der Hilfeschrei eines Menschen, der Angst hat um das Leben seines Kindes, der Angst hat um die Zukunft. „Das Leben ist immer lebensgefährlich …“ Ja, aber muss ich deshalb meinen Glauben an das Gute verlieren?

Der Glaube hat die Kraft, mit Courage und Lust die Welt mitzugestalten. Der Glaube hat die Kraft, nicht aufzuhören, mich für die Welt jenseits meines Tellerrandes zu interessieren. Wenn ich den Glauben verliere, bleibt nur noch der Unglaube, dann schaue ich skeptisch auf all das, was kommt. Ich brauche aber etwas, was meinen Glauben stark und meinen Geist mutig macht.

Ich denke, das können viele von uns gut gebrauchen für dieses neue Jahr. Und dazu gehört eben auch das Vertrauen, dass es gut wird. Das Vertrauen, dass am Ende nicht Angst und Resignation stehen und dass ein anderer Geist in uns weht als der Geist der Angst. Ein Glaube an die Zukunft, der den Geist der Versöhnung frisch und neu und unbelastet vom Schatten des vergangenen Jahres wehen lässt – voller Courage und Liebe für diese Welt und dieses Leben.

Ich wünsche Ihnen den Glauben daran, dass nicht alles bleiben muss, wie es ist, und den Geist, der Sie nicht ungläubig in die Zukunft schauen lässt, sondern Ihnen Elan schenkt, die frische, unverbrauchte Zeit zu gestalten. Es wird nicht alles gut werden im neuen Jahr. Der Hilfeschrei aber: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ darf uns bei allem, was besser oder schlimmer wird, begleiten.