Zwei Flächenbrände im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Feuerwehren mussten Feuer in Menteroda und Bad Tennstedt bekämpfen.

Auch am Mittwoch kamen die Einsatzkräfte der Feuerwehren nicht zur Ruhe. Nach dem verheerenden Großbrand in Bothenheilingen am Montag und dem Verkehrsunfall mit drei Toten am Dienstag brannte es am Mittwoch bei tropischen Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke im Unstrut-Hainich-Kreis an zwei Stellen.

In Menteroda mussten die Feuerwehren zu einem Brand an einem Feldweg zwischen Zaunröden und Kleinkeula ausrücken. Laut Ortsbrandmeister Steffen Cott wurden die Wehren der Gemeinde sowie die Einsatzkräfte aus Hüpstedt und Ammern gegen 16.30 Uhr alarmiert. An einem Waldstück war ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe recht schnell unter Kontrolle gebracht und die weitere Ausbreitung verhindert werden können.

In Bad Tennstedt ging laut Polizei gegen 14.45 Uhr der Alarm los. 100 Hektar auf einem Feld Richtung Bruchstedt standen in Flammen. Die nahe Motocross-Strecke habe geräumt, die Landstraße gesperrt werden müssen, so Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Die genaue Brandursache sei zwar unklar, jedoch seien keine Brandbeschleuniger vor Ort festgestellt worden. Es wird von Selbstentzündung ausgegangen.