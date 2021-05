Zwei Häuser in Schönstedt auf Drogen durchsucht

Schönstedt. Zwei Hausdurchsuchungen wegen Drogen gab es am Donnerstag in den Morgen- und Mittagstunden.

Zwei Häuser hat die Polizei in Schönstedt am Donnerstag in den Morgen- und Mittagsstunden durchsucht. Wie Polizeisprecherin Fränze Töpfer auf Nachfrage informierte, stehen diese im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ihren Angaben zufolge lagen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes vor. An den Einsätzen waren Bereitschaftspolizei und Spürhunde beteiligt.