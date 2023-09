Zwei Jugendliche aus Fachkrankenhaus im Unstrut-Hainich-Kreis vermisst

Mühlhausen. Aus einer Klinik im Unstrut-Hainich-Kreis sind zwei 15 und 17 Jahre alte Mädchen verschwunden. Die Polizei hat Fotos und Beschreibungen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Seit 26. August werden die 17-jährige Michelle Sternkopf und die 15-jährige Xenia Fries vermisst. Beide waren laut Polizei in einem Fachkrankenhaus in Mühlhausen untergebracht und nicht in dieses zurückgekehrt.

Michelle Sternkopf ist von schlanker Gestalt, etwa 160cm groß und hat schwarze Haare. Am Tag des Verschwindens war sie mit einem dunkelblauen Kleid und schwarzen Sneakern bekleidet. Nach gegenwärtigen Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass sie sich in Stollberg/Erzgebirge oder im Bereich Mühlhausen aufhalten könnte. Hier ist ein Bild von der 17-Jährigen veröffentlicht worden.

Xenia Fries ist circa 170cm groß und hat schwarze Haare. Zuletzt war sie mit einem weißen, gestreiften Kleid bekleidet. Bei ihr geht die Polizei derzeit davon aus, dass sie sich im Bereich Mühlhausen aufhält. Ein Foto der 15-Jährigen finden Sie hier.

Wer die Vermissten gesehen hat, oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu informieren.