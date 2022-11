Zwei Konzerte der Musikschule des Unstrut-Hainich-Kreises

Unstrut-Hainich-Kreis. 60 junge Leute der Kreismusikschule wollen in Mühlhausen und Bad Langensalza für einen musikalischen Jahresabschluss sorgen.

Die Kreismusikschule Johann Sebastian Bach will mit zwei Konzerten die Adventszeit musikalisch gestalten – in der Rathaushalle in Mühlhausen und im Friederikenschlösschen von Bad Langensalza. Darauf weist Sigrun Meißner hin, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung.

Die Konzerte sollen stattfinden am Mittwoch, 30. November, ab 18.30 Uhr in der beheizten Rathaushalle in Mühlhausen, wo die Ensembles, Orchester und die Big Band auftreten, und am 8. Dezember zur selben Zeit im Friederikenschlösschen in Bad Langensalza.

Insgesamt werden, so Meißner, etwa 60 der rund 600 Schüler der Kreismusikschule musizieren. Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 2,50).