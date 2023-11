Anni Seiffert und ihr Enkel Colin Schönheit blicken gespannt auf die Medigames in Kolumbien. Sie werden dort in mehren Disziplinen antreten.

Zwei Mühlhäuser leben olympischen Traum in Kolumbien – Sie ist schon lange dabei

Mühlhausen. Anni Seiffert und ihr 18-jähriger Enkel Colin reisen für die 42. Medigames nach Amerika. Dort treten sie in mehreren Disziplinen an. So bereiten sie sich vor.

Zwei Mühlhäusern steht eine aufregende Reise bevor. Für Anni Seiffert und ihren Enkel Colin Schönheit geht es am Wochenende an die Westküste Mittelamerikas. Für die 42. Medigames nehmen die beiden den langen Flug nach Kolumbien gern in Kauf.

Euphorisch blickt Seiffert der kleinen Olympiade, die vom 4. bis 11. November stattfindet, entgegen. „Die Medigames sind olympische Spiele für Menschen aus gesundheitlichen Berufen“, erklärt die 76-Jährige. Sie ist gelernte Physiotherapeutin und hilft öfter mal in der Praxis ihrer Tochter aus. Ihr 18-jähriger Enkel macht derzeit eine Ausbildung zur Pflegefachkraft in Mühlhausen.

Weltweit größtes Treffen für Gesundheitsfachkräfte

In dem weltweit größten Treffen für Gesundheitsfachkräfte nehmen jährlich 1500 Teilnehmer aus über 40 Ländern teil. Seiffert ist bereits erfahren und seit vielen Jahren Teil des Wettbewerbs. „Ich komme aus dem Leistungssport. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich finde es gut, dass die verschiedenen Disziplinen nach Altersklassen eingeteilt werden. Da ist die Möglichkeit höher, eine Medaille zu gewinnen. Außerdem ist es immer wieder spannend Menschen aus denselben Berufen kennenzulernen“, sagt sie. Auch Colin qualifiziert sich durch seine mehrjährigen Besuche an der Kinder- und Jugendsportschule in Erfurt für die Medigames. Beide sind Mitglieder des ersten Schwimm-und Gesundheitsvereins.

Die Zwei treten in mehreren Disziplinen an

„Colin wird in allen Schwimmdisziplinen antreten. Ich habe mir auch vorgenommen im 100 Meter Rücken- und Brustschwimmen zu starten, außerdem möchte ich bei den Streckenläufen und in der Disziplin Kugel und Sperr teilnehmen. Aber natürlich ist meine Kraft nicht mehr dieselbe wie vor einigen Jahren“, erklärt die Mühlhäuserin.

Im Moment hilft sie ihrer Tochter in der Physiotherapiepraxis und geht regelmäßig laufen, um sich auf die bevorstehenden Tage vorzubereiten. Auch Colin gehe zur Vorbereitung auf die kleine Olympiade regelmäßig ins Fitnessstudio. Er sei mittlerweile auch Übungsleiter für Schwimmkurse in Mühlhausen. „Wir sind schon gespannt auf die nächste Zeit. Sonntag ist die Eröffnungsveranstaltung und Montag gehen die Wettbewerbe richtig los“, freut sich Seiffert.

Mittwoch ist sportfreier Tag, dann haben die beiden Zeit das weite Land zu erkunden.