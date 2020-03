Zwei Nachwuchsgruppen sollen in Mühlhausen aufgebaut werden

Merle Hensel (30) ist seit Februar die Theaterpädagogin in der Theaterwerkstatt 3K. Damit endete eine vierjährige Vakanz.

Mit Neuschreibung des Jugendförderplans durch den Jugendhilfeausschuss des Landkreises verlor die Theaterwerkstatt 2016 die Stelle seiner Theaterpädagogin. Zwar hat sich am Jugendförderplan seitdem nichts geändert, doch konnte die Theaterwerkstatt jetzt selbst eine Chance ergreifen, wieder eine Theaterpädagogin ins Team zu holen. Möglich machte es ein Förderprogramm der Thüringer Staatskanzlei, das jugend-kulturelle Fachkräfte unterstützt.

Hensels Stelle ist vorerst bis Jahresende befristet – mit der Option auf Verlängerung bis Ende 2021.

Große Hoffnungen in Theaterpädagogin gesetzt

Die 30-Jährige stammt aus Bielefeld, hat in Herford die Ausbildung zur Theaterpädagogin absolviert, dann in Regensburg den Studiengang „Musik- und bewegungsorientierte soziale Arbeit“ abgeschlossen. Die Liebe brachte sie nach Thüringen, nach Gotha, die Arbeit nun nach Mühlhausen.

Die Hoffnungen, die Carmen Grunwald als eine der beiden Geschäftsführerinnen der Theaterwerkstatt in die junge Frau setzt, sind groß: Ziel solle es sein, wieder eine Kinder- und eine Jugendgruppe aufzubauen. „Die Förderung jugendkultureller Bildung, die kreative Auseinandersetzung mit aktuellen Diskursen; all das war für uns als jugendkulturelles Zentrum schon immer Anspruch – jetzt wieder mehr denn je“, sagt Grunwald.

Derzeit gibt es ein halbes Dutzend junge Leute ab 12, die sich im Theater-Experimentierprojekt mit dem Namen „Grütze-Kochen“ gefunden haben, die das Böse im Märchen suchen und am 28. März, ab 18 Uhr, darstellen.

Werbung für Gruppen in den kommenden Wochen

Die Wünsche der etablierten Theaterleute und von Merle Hensel seien ähnlich: Es geht darum, wieder wöchentlich zu proben, Kinder und Jugendliche experimentieren und Themen suchen zu lassen – und letztlich öffentlich zu zeigen, was man sich erarbeitet hat. Dabei sei noch völlig offen, ob es eine Performance auf der Straße oder eine Premiere in der Kilianikirche sein wird. Vorstellbar sei auch, Workshops und Kurse anzubieten für die, die mal in die Arbeit der Theaterwerkstatt hineinschnuppern, aber sich nicht wöchentlich binden wollen. Hensels individuelle Handschrift wird wohl im musikalisch-tänzerischen Aspekt liegen.

In den kommenden Wochen will 3K für seine beiden Nachwuchsgruppen werben. „Dann müssen sich die Gruppen erst einmal kennenlernen, zu einem dynamischen, schlüssigen Team werden“, sagt Merle Hensel.

Sie begleitet in ihren ersten Wochen in Mühlhausen die Proben von „Grütze kochen“, muss die Strukturen in der Region und im Verein kennenlernen – und sie bereitet eine Aktion für die Osterferien vor. Unter der Überschrift Monsterschreck, die durch Weglassen der Buchstaben M und N zum Osterschreck wird, werden in der Karwoche zwei Hortgruppen in der Theaterwerkstatt in der Straße Unter der Linde zu Gast sein. Zudem wolle man auf dem Ostermarkt am Gründonnerstag Bastelaktionen anbieten.

Darüber hinaus wird Merle Hensel in der Jury der Thüringer Schultheatertage arbeiten, in der Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater, „damit wir Anschluss halten an die Entwicklungen in Thüringen“, sagt Carmen Grunwald.

Merle Hensel selbst will auch auf der Bühne der Mühlhäuser Theaterkirche stehen – spätestens im Herbst.