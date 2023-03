Zwei neue Funktürme sorgen im Unstrut-Hainich-Kreis für schnelleres Internet

Bald gehen die Türme in Schönstedt und Alterstedt in Betrieb. (Symbolbild)

Schönstedt. Mehrere Orte im Unstrut-Hainich-Kreis haben demnächst eine deutliche bessere Netzabdeckung.

Sowohl der neue Funkmast in Schönstedt als auch der Turm in Alterstedt gehen demnächst in Betrieb. Schönstedts Bürgermeister Egbert Zöllner (parteilos) geht davon aus, dass die beiden Masten in spätestens zwei Monaten ihre Arbeit aufgenommen haben. „Gerade hängt es noch an der Telekom“, sagt Zöllner. Nicht nur Schönstedt und Alterstedt, sondern auch Zimmern und Waldstedt bekommen dann schnelleres Internet.