Zwei Verletzte bei Corona-Spaziergang am Untermarkt in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Polizei greift ein beim Corona-Spaziergang in Mühlhausen. Was ist bekannt?

Der nicht angemeldete Corona-Spaziergang in Mühlhausen ließ Sonntagabend die Polizei am Untermarkt tätig werden. Da sich die 40 Teilnehmenden auch nach einer Lautsprecherdurchsage nicht an die Hygieneregeln wie Abstand hielten, stellten die Beamten von allen die Personalien sicher.

Zwei Teilnehmer widersetzten sich laut der Polizei, gegen sie wurde eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Ein Tatverdächtiger und ein Polizist wurden verletzt. Zudem soll einer der Spaziergänger, ein Kreistagsmitglied der AfD, ein Messer dabei gehabt haben.

Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. In Bad Langensalza hatte es am frühen Abend – anders als in der Vorwoche – kein Eingreifen der Polizei gegeben. Die Einsätze wurden von der Landespolizeiinspektion Nordhausen aus geführt.