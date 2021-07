Zwei Verletzte nach Parkplatzunfall in Görmar

Görmar. Rückwärts in Fiat gefahren.

Auf dem Parkplatz der Berufsschulen in der Sondershäuser Landstraße in Görmar (Unstrut-Hainich-Kreis) ereignete sich am Mittwoch gegen 15.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autoinsassen leicht verletzt wurden.

Ein 18-Jähriger wollte laut Polizei mit seinem VW Golf rückwärts ausparken. Dabei kollidierte er mit einem gegenüber abgestellten Fiat 500. Dessen 43-jährige Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin, die bereits im Auto gesessen hatten, mussten im Krankenhaus behandelt werden.

