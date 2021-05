Zwei weitere Online-Sprachkurse für den Unstrut-Hainich-Kreis

Die Volkshochschule des Landkreises mit dem Hauptgebäude in der Meißnergasse in Mühlhausen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Volkshochschule des Landkreises mit Sitz im Mühlhausen unterbreitet neue Angebote.

Nach einem erfolgreichen Online-Italienisch-Lehrgang plant die Volkshochschule des Unstrut-Hainich-Kreises zwei weiteren Sprachkurse im Online-Modus. Laut Mitteilung starten am 31. Mai jeweils um 18 Uhr Englisch und Spanisch für Anfänger.

An zwei Abenden können die Teilnehmer zunächst kostenlos ausprobieren, ob das Sprachenlernen von zu Hause aus für sie in Frage kommt. Anmeldungen sind auf der Homepage möglich oder per Telefon unter 03601/812691.