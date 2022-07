Zweimal große Kleinkunst in Mühlhausen

Mühlhausen. Der Kleinkunstsommer in Mühlhausen erwartet am Wochenende zwei hochkarätige Gastspiele in Mühlhausen – die „Zuccini Sistaz“ aus Münster und Lothar Bölck. So kommt man an Karten.

Mit zwei Veranstaltungen geht der 11. Mühlhäuser Kleinkunstsommer am Wochenende in die finale Phase. Beide Gastspiele finden auf dem Syndikatshof (Ratsstraße/Ecke Neue Straße) statt.

Die „Zuccini Sistaz“ sind mit einem „Tag am Meer“ am Freitag, 22. Juli, ab 21 Uhr zu erleben – mit Sommer, Sonne, Swingmusik. „Mit sirenenhaft anmutendem Satzgesang rudern die sonnigen Gemüter weit hinaus in die Gezeiten der Unterhaltungsmusik. Elegant und erfrischend tauchen die Ausnahme-Damen des deutschen Jazz-Schlagers nach der einen oder anderen musikalischen Perle, fischen im Grünen der Musikgeschichte und heben versunkene Schellack-Schätzchen“, heißt es in der Ankündigung.

Mit im Gepäck haben sie Gitarre, Kontrabass, Trompete und Kinkerlitzchen, um ihren zeitgemäßen Sound im Stil der 20er- bis 60er-Jahre zu begleiten. Und geplaudert wird natürlich auch, so wie sich das für eine ordentliche Damenkapelle gehört: unterhaltsam, charmant und mit der gebührenden Umschweife.

Die „Zucchini Sistaz“, das sind Tina Werzinger (Gesang, Gitarre, Ukulele) und Jule Balandat (Gesang, Kontrabass).

Satirische Schnüffeleien auf dem Syndikatshof

Lothar Bölck und den „Schleim der Spuren“ gibt es am Samstag, 23. Juli, ebenfalls ab 21 Uhr. Dabei geht es um satirische Schnüffeleien und den Zerfall der Gesellschaft. Bölck aus Frankfurt (Oder), einst Pförtner im Kanzleramt an der Pforte D, jetzt – der Ankündigung zufolge – „der beste inost- und investigative Schnüffler, die laufende Spürnase, der Privatdetektiv mit Beamtenpension“.

Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Ticketshop Thüringen, Steinweg 88 in Mühlhausen.