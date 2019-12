Lengefeld. Diesmal wurden auch die Buden selbst gebaut. Der Kirmesbaum wurde in einen beleuchteten Weihnachtsbaum verwandelt.

Zweite Auflage für Weihnachtsmarkt in Lengefeld

Wochenlang haben die Mitglieder der Lengefelder Kirmesvereins ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt vorbereitet. So wurden auch die Buden selbst gebaut, die am Samstag, 21. Dezember, auf dem Angerplatz vor der Gemeindeschenke im Anröder Ortsteil stehen werden. Der Volkschor Luhnetal Lengefeld und die Kindergartenkinder werden ab 15 Uhr mit einem kleinen musikalischen Programm den Markt eröffnen. Angekündigt sind neben kulinarischen Genüssen mit Rostbratwurst, selbstgebackenen Waffeln und Glühwein auch Spiele für die Besucher, wie Dosenwerfen und Wettnageln. Auch Weihnachtsdekoration wird angeboten. Im vergangenen Jahr hatte der Markt Premiere.

2018 hatte der Markt in Lengefeld Premiere. Foto: Alexander Volkmann

Bereits vor einigen Wochen wurde der große Kirmesbaum in einen beleuchteten Weihnachtsbaum verwandelt, am Samstag wird auch die Straße am Anger für den Verkehr voll gesperrt.