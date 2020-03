Zweiter Corona-Fall im Unstrut-Hainich-Kreis nachgewiesen

Im Unstrut-Hainich-Kreis ist am Dienstag ein zweiten Corona-Fall registriert worden. Laut Landratsamt handelt es sich um Frau, die im Urlaub in Ägypten war. Die ältere Alleinstehende ist zu Hause in Quarantäne und wird vom Hausarzt versorgt. Fünf Kontaktpersonen wurden ermittelt, auch sie sind in Quarantäne.

Ab sofort müssen alle, die aus dem Urlaub – egal ob im In- oder Ausland – zurück in den Unstrut-Hainich-Kreis kommen, sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Das verfügte Dienstagabend der Landrat. So schnell wie möglich müssen sie sich beim Gesundheitsamt melden (Tel. 03601/802222, montags bis freitags 9 bis 18 Uhr).

Landrat Harald Zanker (SPD) hat zudem eine weitere Allgemeinverfügung erlassen. Zugemacht werden müssen demnach neben den bereits geschlossenen Museen, Kinos und Bädern nun auch Bars, Clubs, Diskotheken sowie Konzert- und Tanzstätten. Weiter angeordnet ist die Schließung von Fitness-Studios und anderen Sport- und Freizeiteinrichtungen, Saunen und Solarien, Spielhallen, Messen, Wettannahmestellen und besonderen Märkten.

Auch alle Beratungsstelle, Familienzentren, Familienferienstätten und -bildungseinrichtungen sowie offene Senioreneinrichtungen wie Clubs und Büros dürfen nicht mehr öffnen, ebenso Jugendbildungs-, -erholungs- und -freizeitstätten, wozu auch Jugendclubs gehören.

Starke Beschränkungen gelten für Gaststätten. Sie dürfen nur noch öffnen, wenn ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zwischen den Tischen gewährleistet ist – diese Entfernung gilt auch für Stehplätze. Auch Hotels und Pensionen müssen in ihren Haus-Gaststätten diese Regeln beachten. Betroffen sind zudem Gesundheitseinrichtungen: So müssen Einrichtungen der Tagespflege zumachen.

Bad Langensalza richtet Lagezentrum im Rathaus ein

In Krankenhäusern sind Kantinen, Cafeterien und andere öffentlich zugängliche Einrichtungen zu schließen. Es gelten zudem starke Einschränkungen für Besucher: Maximal ein registrierter Besuch pro Patient und Tag darf mit Schutzmaßnahmen und einer Hygieneunterweisung zugelassen werden – und der muss mindestens 16 Jahre alt sein.

Für Behindertenwohnheime gilt ein noch strengeres Besuchsverbot. Ausnahmen sind nur in besonders begründeten Einzelfällen möglich; das gilt auch im Krankenhaus.

Werkstätten für Behinderte werden mit der Verfügung ebenso geschlossen. Auch hier gibt es nur eng begrenzte Ausnahmeregeln.

Die Stadt Bad Langensalza hat am Dienstag im Rathaus ein Lagezentrum eingerichtet. Als zentrale Stelle, wo alle Informationen zur Corona-Pandemie gebündelt werden. Das Lagezentrum soll vorerst werktags besetzt sein. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, wir wollen auf keinen Fall Panik verbreiten“, sagt Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos).

Wie Reinz informiert, hat er bei der Patenkompanie der Stadt, der Ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 13 in Gotha, um Feldbetten gebeten. Zehn Betten haben Feuerwehrleute am Dienstag abgeholt und gelagert. Die Betten sollen im Rathaus stehen, falls sich die Corona-Lage verschärft. Denn dann soll das Lagezentrum rund um die Uhr arbeiten. Auch ein Generator und Lebensmittelvorräte sind gekauft. „Ich will, dass das Lagezentrum mindestens eine Woche arbeitsfähig ist, falls es zu Lieferengpässen kommt“, erklärt der Bürgermeister. Er will Landrat Harald Zanker (SPD) vorschlagen, dass das Lagezentrum die Steuerstelle im Altkreis Bad Langensalza wird.

Feldbetten auch im Rathaus der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen

Die Friederiken-Therme ist sie nun auch für Hotel-Gäste dicht. Laut Reinz wird es für die Mitarbeiter auf Kurzarbeit hinauslaufen. Betroffen davon sind weitere städtische Unternehmen.

Auch im Rathaus der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen stehen drei Feldbetten, sagt Verwaltungsleiterin Nicole Gehret. So könne sich der engste Stab an Mitarbeiter auch mal kurz zurückziehen. Wer letztlich zu ihrem engsten Stab gehört, das sei abhängig von der konkreten Situation. „Aber es ist unsere Aufgabe, die kritische Infrastruktur am Laufen zu halten“, sagt Gehret. Derzeit sei unter anderem das Ordnungsamt stark beschäftigt, zu kontrollieren, ob die Verfügungen des Landratsamtes eingehalten werden. Unter anderem in Supermärkten. „Da geht es vor allem darum, dass die Menschen nicht dicht an dicht stehen.“ Dienstag wurden die Spielplätze geschlossen.

Gehret sagt: „Wir werden das kontrollieren – und zwar in allen Ortsteilen. In diesen Tagen ist jeder Teil des Ordnungsamts.“Im Rathaus ist – wie in den anderen Städten auch – eine Bürger-Hotlinie eingerichtet. Auch wenn die Menschen wegen des Zusammenschlusses der sechs Ortsteile zur Landgemeinde derzeit noch ihre Personaldokumente umschreiben lassen müssen, bleibe die Behörde geschlossen – und das Ändern der Dokumente die absolute Ausnahme.

Das Lagezentrum in Bad Langensalza ist telefonisch unter 03603/ 859107 zu erreichen montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr und freitags von 7 bis 12 Uhr.