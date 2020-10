Zwölf Jungjäger im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Vorstand der Jägerschaft Mühlhausen hat die für kommenden Donnerstag, 29. Oktober, geplante Jahreshauptversammlung abgesagt. Grund ist die aktuelle Situation durch die steigende Zahl von Corona-Infektionen, erklärte Vorsitzender Adelbert Wand. „Die Jägerschaft Mühlhausen steht zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und will mit dieser Absage insbesondere die Risikogruppen schützen“, sagte er am Montag. Es gebe aber auch erfreuliche Nachrichten aus der Jägerschaft. So konnten bereits die Jägerbriefe an Jungjäger des Lehrgangs 2020 übergeben werden. Trotz der Corona-Pandemie fand der Kurs statt, der mit der schriftlichen und praktischen Prüfung beendet wurde. Zwölf von insgesamt 14 Teilnehmern haben im ersten Anlauf die Prüfungen bestanden. „Ein Teilnehmer musste wegen einer notwendigen Quarantäne passen. Der zweite muss erneut zum Schießen“, so Adelbert Wand.

In diesem Jahr blicke man auf eine besonders lange Ausbildungszeit zurück, die von Schülern und Ausbildern einen besonderen Einsatz verlangte. Deshalb dankte Wand alle Beteiligten, insbesondere der Unteren Jagdbehörde und der Prüfungskommission. Anmeldung und Infos für den Jägerkurs 2021 unter: jägerschaft-mühlhausen.de