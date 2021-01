200 Euro als Corona-Prämie für Mitarbeiter des Südharz-Klinikums

Das Südharz-Klinikum in Nordhausen zahlt seinen Mitarbeitern eine Corona-Prämie in Höhe von 200 Euro. Das Krankenhaus hat dazu eine tarifvertragliche Regelung mit der Gewerkschaft Verdi getroffen. „Der Bonus wurde mit dem Gehalt im Dezember ausgezahlt und zwar für Mitarbeiter in Vollzeit“ sagt Markus Garzke, Referent der Geschäftsführung am Südharz-Klinikum. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass auf diese Corona-Sonderzahlung keine Steuer- und Sozialabgaben zu leisten sind, so dass der Betrag ungekürzt an die Mitarbeiter geht. „Wir haben bei der Höhe der Prämie keine Differenzierung nach Berufsgruppen vorgenommen. Denn wir sind der Ansicht, dass jeder Mitarbeiter einer zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise ausgesetzt ist“, so Garzke weiter. In den Genuss der Einmalzahlung kommen etwa 1300 Mitarbeiter.