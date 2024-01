60-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Nordhausen

Nach einem Hausbrand in Nordhausen wurde ein toter Mann in dem Gebäude gefunden.

Nordhausen In Nordhausen ist nach einem Wohnhausbrand ein toter 60 Jahre alter Mann gefunden worden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Ein 60-Jähriger ist nach einem Hausbrand in Nordhausen tot aufgefunden worden. Die Ursache für den Brand am Montagnachmittag sei bisher unbekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Demnach gab es keinen Vollbrand, aber eine erhebliche Rauchentwicklung, die das Feuer laut Angaben der Polizei vermutlich erstickt hat. Nachbarn hatten den Rauch der Feuerwehr gemeldet und den Mann bewusstlos im Haus gefunden. Der 60 Jahre alte Mann sei der einzige Bewohner des Hauses gewesen, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Berufsfeuerwehr Nordhausen war im Einsatz. „Bei der Wohnungsöffnung wurde festgestellt, dass die Wohnung verraucht war, Brandspuren fanden sich in der Küche“, erklärt Berufsfeuerwehr-Vizechef Gropengießer. Ob der Mann wegen des Feuers verstorben war oder er erst starb und dann das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Er sei jedenfalls im Flur vor der Küchentür gefunden worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.