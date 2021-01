Baumarkt-Eröffnung in Niedersalza verzögert sich offenbar

Ungeachtet der Corona-Krise hält Dirk Schwedhelm an seinen Plänen fest, den früheren Aldi-Markt in Niedersalza in einen Sonderpreis-Baumarkt umzubauen. Der für Anfang März anvisierte Eröffnungstermin könne sich aber nach hinten verschieben. „Ich weiß nicht, wann ich Regale und Waren bekomme, ob die Mitarbeiter zu den Schulungen dürfen. Einen Markt in dieser Corona-Situation zu eröffnen, ist ohnehin schwierig“, sagt Schwedhelm und erinnert an den Ansturm zur Eröffnung des Bleicheröder Sonderpreis-Baumarkts vor einem knappen Jahr.



Der Pachtvertrag sei geschlossen, die Laufzeit beginne am 15. Februar. Bereits zu Anfang nächsten Monats hat Schwedhelm vier Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte eingestellt. Der Duderstädter wird als Franchisenehmer der Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH aus Neustadt bei Coburg den Sonderpreis-Baumarkt betreiben. Mit 700 Quadratmetern ist dieser kleiner als übliche Baumärkte. Man konzentriert sich auf Verbrauchsmaterialien für Handwerker und Profianwender wie Werkzeug, Kleineisenwaren, Farben.