Nordhäuser Ortsteil Bielen hat weiterhin keinen Bäcker

Unser Foto zeigt die Bäckerei in Bielen in einer Aufnahme aus dem Jahre 2016.

Ortschefin Uta Heydecke zufolge besteht aktuell keine Aussicht darauf, dass das 1300-Seelen-Dorf in nächster Zeit wieder einen Bäcker bekommt. Mit nur 50 Jahren war Bäckermeister Jens Fromm Ende vorigen Jahres verstorben.

Das Geschäft ist seitdem – auch zum Bedauern vieler Stammkunden aus der Stadt Nordhausen – geschlossen. In diesem hatten auch zwei Südharzer Fleischer an einer extra Theke ihre Waren verkauft. Das Haus in der Wilhelmstraße ist in Familienbesitz. Die drei Brüder des Bäckers haben einen anderen Beruf.