Böllerwurf führt zu kaputter Ampel, 52-Jähriger muss in Haft: Die Polizeimeldungen aus Nordhausen

Nordhausen In Nordhausen hat die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 52-Jährigen vollstreckt, nachdem bei ihm illegale Drogen gefunden wurden. Außerdem erschreckte sich eine Autofahrerin nach einem Böllerwurf derart, dass sie gegen eine Ampel fuhr.

Auffällig verhielt sich ein 52 Jahre alter Mann am Samstagmorgen gegen 1 Uhr, als er Beamte der Polizei entdeckte. Nach kurzer Flucht zu Fuß konnten die Polizisten den Mann stellen und den Grund für seinen Fluchtversuch herausfinden. Bei ihm, schreiben die Beamten in einer Meldung, wurden geringe Mengen Cannabis und Crystal Meth gefunden und beschlagnahmt. Außerdem lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor, sodass er noch am Samstagnachmittag in die JVA kam.

Alkohol und weitere Drogen

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei einen 37 Jahre alten Mitsubishi-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Ein Drogenvortest wies zudem Cannabiskonsum nach. Ihm wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Berauscht Auto gefahren

Ebenfalls positiv auf illegale Drogen reagierte ein Test am Samstagabend gegen halb 12 bei einem 35 Jahre alten Opel-Fahrer. Hier wiesen die Beamten Amphetamin/Methamphetamin sowie Opiate nach. Ihm wurde die Weiterfahrt ebenso untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem 35-Jährigen habe die Polizei zudem Kleinstmengen von Betäubungsmitteln gefunden, wie die Polizei in einer Meldung schreibt. Die entsprechenden Anzeigen wurden angefertigt.

Böllerwurf sorgt für hohen Sachschaden

Am Samstagabend explodierte ein Böller unter dem Auto einer 35 Jahre alten Fahrerin eines Ford, die gerade Bochumer Straße Richtung O.-Cohn-Straße unterwegs war. Laut Meldung der Polizei hatte ein Radfahrer den Böller auf Höhe der Kreuzung mit der Freiherr-vom-Stein-Straße geworfen. Die Frau erschreckte sich derart, dass die 35-Jährige das Lenkrad verriss und mit einem Ampelmast kollidierte.

Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 5000 Euro. Der Radfahrer konnte bisher nicht ermittelt werden. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Vorfall.

Abbiegen Richtung Ampelmast

Eine 18-Jährige ist am Samstagmittag mit einem Audi in der Barbarossastraße beim Linksabbiegen auf den Taschenberg nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Ampel gefahren. Diese wurde dabei komplett zerstört und musste zurückgebaut werden, schreibt die Polizei in einer Meldung. Der Audi wurde abgeschleppt, die Unfallverursacherin musste ins Krankenhaus. Womöglich erlitt sie einen Schwächeanfall, der zum Unfall geführt haben könnte. An Auto entstand ein Sachschaden von 5000 Euro, den der Ampel konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Berauschte Verkehrsteilnehmerin

Bereits am Freitag erwischte die Polizei eine 36 Jahre alte E-Roller-Fahrerin, bei der ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine/Methamphetamine reagierte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Sie konnte die nötige Zahlung tilgen und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

