Da die Winterferien auf die letzte Januarwoche vom 25. bis 29. Januar vorgezogen wurden, verkehren die Stadt- und Regionalbusse an diesen Tagen wie an Ferientagen üblich. In der Zeit vom 8. bis 12. Februar keine Ferien sind, gilt der an Schultagen normale Fahrplan.

Weitere Informationen gibt die Betriebsleitzentrale telefonisch unter (03631) 63 92 15 oder 63 92 16.