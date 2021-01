CDU kritisiert Impfsituation im Kreis: „Es ist ein Skandal“

Harsche Kritik übt Kreistagsmitglied Egon Primas (CDU) an der gegenwärtigen Impfsituation im Landkreis Nordhausen. Unser Foto zeigt ihn bei einer Sitzung des Kreistage im Vorjahr.

Harsche Kritik übt Kreistagsmitglied Egon Primas (CDU) an der gegenwärtigen Impfsituation im Landkreis Nordhausen. Dass man angesichts der Corona-Pandemie im Südharz so spät mit dem Impfen startet, „ist ein Skandal“, beklagt der Obergebraer. Aus vielen Gesprächen weiß er: Die meisten Bürger der Region seien unzufrieden mit der aktuellen Situation, berichtet Primas am Montagnachmittag im Kreisausschuss.



Die älteren Menschen, die noch selbstständig zu Hause leben, seien auf sich allein gestellt und fühlen sich daher im Stich gelassen, beklagt der Christdemokrat. Wer sich in diesen Tagen um einen Impf-Termin bemühen möchte, müsse immer wieder feststellen, dass die telefonischen Kontaktmöglichkeiten kaum funktionieren.



Primas sieht vor allem das Thüringer Sozialministerium in der Verantwortung. Dort werden Fehler gemacht. Primas betont: Seine Kritik gelte nicht dem Gesundheitsamt des Landkreises. Die Arbeit, die hier seit Monaten geleistet wird, sei lobenswert.



Landrat Matthias Jendricke (SPD) kann Primas‘ Tadel nachvollziehen. Auch er sehe Organisationsprobleme, sagt er. Der Landkreis habe darauf jedoch keinen Einfluss. „Wir sind in die Impfvorgänge nicht eingebunden.“ Auch Jendricke sieht Ursachen auf der Landesebene. So könne er beispielsweise nicht verstehen, warum in Thüringen die Hilfsorganisationen nicht ausreichend genutzt werden. „Andere Bundesländer lösen das besser“, blickt auch der Landrat unzufrieden auf die gegenwärtige Impfsituation im Freistaat.