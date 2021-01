Corona-Infektionszahlen im Südharz weiter rückläufig

Die Inzidenzwert im Landkreis Nordhausen liegt aktuell bei knapp 150. In Thüringen steht einzig Eisenach noch besser da.

Angesichts von nur acht gemeldeten Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 48 Stunden ist die Inzidenz im Südharz bis Dienstagmorgen auf 149,9 gesunken. Rein statistisch gesehen infizierten sich also binnen der vergangenen sieben Tage knapp 150 Menschen, bezogen auf 100.000 Einwohner. Diese Inzidenz im Landkreis Nordhausen ist die zweitbeste in Thüringen, lediglich Eisenach steht noch besser da (128). Landesweit liegt der Wert bei 256,2.



Noch am Mittwoch vergangener Woche wies die Statistik der Thüringer Landesregierung mit 260,1 den bislang höchsten Inzidenzwert für den Südharz aus.



136 der seit März auf das Corona-Virus positiv Getesteten 1275 Südharzer mussten im Krankenhaus behandelt werden, bei 25 Patienten nahm Covid-19 einen schweren Verlauf.

Sowohl die Lungenklinik in Neustadt als auch das Südharz-Klinikum in Nordhausen behandeln auch Patienten aus anderen Regionen Thüringens. Auf deren Intensivstationen ist aktuell fast jedes dritte Bett mit einem Covid-19-Patienten belegt: 15 Infizierte brauchen intensivmedizinische Hilfe, neun von ihnen müssen sogar invasiv beatmet werden. Vier der 48 gemeldeten Intensivbetten im Landkreis sind aktuell noch frei.