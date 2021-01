Corona-Schutzimpfung am Südharz-Klinikum ist angelaufen

Die Corona-Schutzimpfung ist am Südharz-Klinikum in Nordhausen angelaufen.

Der schon für nach den Weihnachtsfeiertagen erhoffte Corona-Impfstart im Südharz-Klinikum gelang in dieser Woche. Am Dienstag wurden 261 Mitarbeiter gegen das Virus geimpft, nachdem ein erster Testlauf mit zunächst 19 Mitarbeitern positiv verlaufen war. „Das Gros der Ärzte und Pflegekräfte auf den Intensivstationen, den Covid-19-Stationen und der Notfallaufnahme ist geimpft", erklärte am Mittwoch Dr. Matthias Brucke, der ärztliche Geschäftsführer am Südharz-Klinikum.

Insgesamt hatte das Nordhäuser Krankenhaus 1300 Impfdosen beim Landesamt für Verbraucherschutz geordert. Am Montagnachmittag trafen diese ein, eine Dreiviertelstunde später begann der Impf-Testlauf. Gelagert werden diese in einem Kühlschrank, der auf bis zu minus 80 Grad Celsius herunterkühlen kann. „Nur zwei Personen des Klinikums haben an die Impfdosen Zugang“, weist Matthias Brucke auf den bewusst geheim gehaltenen Standort und auf ein Zahlenschloss hin. Die ersten 650 Dosen sollen bis Donnerstag verimpft werden.

Nach den oben genannten Gruppen haben alle Pflegekräfte mit regelmäßigem Patientenkontakt Vorrang. „Die Impfbereitschaft ging mit dem Anstieg der Covid-19-Fälle deutlich nach oben, so dass ein weiterer Bedarf an Impfdosen bestehen wird. In diesem Fall werden wir nachordern.“