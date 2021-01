Das sind die aktuellen Baustellen im Landkreis Nordhausen

Im Südharz gibt es zahlreiche Verkehrsbehinderungen, teilte das Landratsamt Nordhausen in einer aktuellen Übersicht mit.

Die Nordhäuser Grimmelallee ist zwischen Hohensteiner Straße und Behringstraße bis Jahresende voll gesperrt.



Die Sanierung der Wohnblocks in Nordhausens Stolberger Straße Ecke Aueblick erfordert weiterhin eine Vollsperrung bis zum 31. März.



Voll gesperrt ist bis Ende Februar in Nordhausen ebenfalls die Richard-Wagner-Straße Ecke Stolberger Straße wegen eines Hausneubaus.



Zu Einschränkungen und zeitweiser Vollsperrung kommt es in der Straße Zum Gumpetal in Nordhausen bis zum 29. Januar, da ebenda ein Kran aufgestellt ist.



Die Günzeröder Straße in Hochstedt ist wegen Kanalbauarbeiten bis Ende Mai gesperrt.

Die Verlegung von Leitungen für eine Elektro-Säule führt bis zum 12. Februar zu einer zeitweisen halbseitigen Sperrung An der Helme zwischen der Straße Angespann und dem Baumarkt in Nordhausen.



Da die Trinkwasserleitung in Bielens Zorgelandstraße 6 bis 14 repariert wird, ist diese dort halbseitig gesperrt.



Noch bis 31. März dauern die Bauarbeiten in der Holbacher Ortsdurchfahrt. Grund sind Kanalarbeiten und die Verlegung der Trinkwasserleitung. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert.



Zwischen Kleinbodungen und Großbodungen kommt es bis Mitte August auf der Landesstraße L1011 ab dem Abzweig Wallrode bis zum Abzweig L1014 Zoll zu einer Vollsperrung wegen Straßenbaus.



Witterungsbedingt gesperrt ist die Kreisstraße 1 zwischen Sophienhof und der B 81 Eisfelder Talmühle. Die Umfahrung bis auf Widerruf erfolgt über Rothesütte.



Für eine Straßensanierung voll gesperrt ist die K 38 zwischen Sollstedt und Rehungen bis Ende März.



Quellen: Stadt Nordhausen, Landratsamt