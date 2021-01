Auleben: Rund 100 Schwäne habe sich am Dienstag, 5. Januar 2021, auf den Feldern an der Aumühle zwischen Görsbach und Auleben im Landkreis Nordhausen (Thüringen) versammelt. Seit mehreren Jahren schon wissen die großen Höckerschwäne in den Wintermonaten hier von den für sie guten Bedingungen in der Goldenen Aue zu profitieren. Futter gibt es scheinbar reichlich.