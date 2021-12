Einbrecher räumen Tresore in Nordhäuser Fast Food Restaurant aus

Nordhausen. In Nordhausen haben Einbrecher die Tresore eines Fast Food Restaurants ausgeräumt und einen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagmorgen meldeten Mitarbeiter eines Fast Food Restaurants am Alten Tor in Nordhausen einen Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten. Aus den Tresoren sei ein vierstelliger Bargeldbetrag, die Einnahmen vom zurückliegenden Wochenende, erbeutet worden.

Die Kriminalpolizei sicherte am Montag Spuren. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.