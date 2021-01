Eine Gartenlaube brennt in Bleicherode nieder

Die Feuerwehr eilt in der Nacht in Bleicherode zu einem Brand in der Förster-Genzel-Straße. Polizei kann eine Straftat nicht ausschließen.

Eine Gartenlaube stand in der Nacht zum Montag in der Förster-Genzel-Straße in Bleicherode in Flammen, berichtet die Nordhäuser Landespolizeiinspektion. Das Feuer richtete einen Schaden an, dessen Höhe die Beamten auf mindestens 5000 Euro schätzen.



Kurz nach zwei Uhr ist der Laubenbrand bemerkt worden. Obwohl die Bleicheröder Feuerwehr schnell zum Brandort eilte, konnte sie das komplette Abbrennen des Gebäudes nicht mehr verhindern. Zur Brandursache sind bisher noch keine Angaben möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt schließt die Polizei eine Straftat nicht aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.