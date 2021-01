Expertin sucht nach Raubkunst in Nordhausen

Im Kunsthaus Meyenburg startete die Arbeit am Projekt „Erstcheck von Museumsbeständen“, berichtet die Nordhäuser Stadtverwaltung. Die Expertin Sarah Mae Lieverse forscht dabei in den Bestands-Unterlagen des Kunsthauses nach Raubkunst und unrechtmäßigen Enteignungen, vor allem in der Zeit des Nazi-Regimes von 1933 bis 1945. Sie sichtet die alten Inventarbücher, Schriftgut, Karteikarten und recherchiert in der jeweiligen Stadtgeschichte und der Geschichte der Museen.



Erstcheck bedeutet dabei, dass zuerst sondiert wird, ob es Verdachtsfälle gibt, die dann weiterverfolgt und eingehender recherchiert werden müssen.



Das Thüringer Pilotprojekt zur Provenienzforschung in vier Museen (in Greiz, Camburg, Pößneck und Nordhausen) wird gefördert sowie initiiert vom Thüringer Museumsverband und der Thüringer Staatskanzlei. Langfristiges Ziel sei es, dass alle Museen in Thüringen einen Erstcheck und die entsprechende Provenienzforschung durchführen, damit unrechtmäßig erworbenes Kulturgut zurückgeführt werden kann, betont die Stadtverwaltung.



Neben der städtischen Kunstsammlung beherbergt das Kunsthaus Meyenburg auch die Sammlung der Ilsetraut Glock-Grabe Stiftung. Die Besonderheit der Ausstellungen des Kunsthauses bestehe in der ungewöhnlichen Verbindung der Ausstellungsobjekte, erklärt die Stadtverwaltung. So wird den zeitgenössischen Kunstwerken in den Räumen historisches Mobiliar aus dem 17. bis 19. Jahrhundert gegenübergestellt. Die Villa, die 1907 in Formen des Jugendstils und Historismus erbaut wurde, dient seit 2002 als Zentrum für Kunst in Nordthüringen.